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زيلينسكي يغادر البيت الأبيض دون توقيع «اتفاق المعادن»

جانب من المحادثات بين ترامب وزيلنسكي في البيت الأبيض (ررويترز)
1 مارس 2025 01:28

واشنطن، موسكو (الاتحاد، وكالات)

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أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غادر مقر الرئاسة الأميركية أمس، بعد اجتماع شائك وسجال حاد في المكتب البيضاوي مع الرئيس دونالد ترامب.
وأوضح المسؤول أن زيلينسكي وترامب لم يوقعا على اتفاق المعادن، مشيراً إلى أنه تم إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان منتظرا بينهما.
ونشر الرئيس الأوكراني لاحقاً منشوراً عبر منصة «إكس»، توجه فيه بالشكر إلى الولايات المتحدة قائلاً: «شكراً أميركا.. شكراً لدعمكم.. شكراً على هذه الزيارة! وشكراً للرئيس دونالد ترامب والكونجرس والشعب الأميركي». 
وأضاف زيلينسكي: «إن أوكرانيا تحتاج إلى سلام عادل ودائم، ونعمل من أجل ذلك تحديداً».
وكان ترامب أعلن قبل ساعات، عزم الولايات المتحدة وأوكرانيا التوقيع على اتفاق «المعادن النادرة» أمس، في الوقت الذي تسعى فيه كييف لاستعادة الدعم الأميركي.
وقال ترامب للصحافيين إنه «سيتم التوقيع على الاتفاقية بالمؤتمر في قاعة الشرق بعد قليل، مباشرة بعد الغداء، وسنتناول الغداء معاً»، واصفاً الاتفاق المطروح بـ«العادل جداً».
وأضاف: «عملت مع زيلينسكي بجدٍ كبير وبطريقة جيدة جداً، لقد عرفنا بعضنا البعض لفترة طويلة، وتعاملنا مع بعضنا البعض لفترة طويلة، وبشكل جيد للغاية».
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية الروسية في موسكو أمس، أنه تم تعيين ألكسندر دارشيف سفيراً جديداً لروسيا في واشنطن، وأنه حصل على موافقة رسمية من السلطات الأميركية. وشغل دارشيف (64 عاماً) حتى الآن منصب رئيس إدارة شمال الأطلسي في الوزارة وسيخلف أناتولي أنتونوف الذي تم استدعاؤه.
وقاد دارشيف الجانب الروسي في محادثات في اسطنبول أمس الأول، مع الدبلوماسية الأميركية سوناتا كولتر لإعادة تحسين العلاقات بين البلدين. وقالت الوزارة إن الجانب الأميركي سلم مذكرة دبلوماسية في اسطنبول وافق فيها على التعيين.
وسيتولى دارشيف منصبه في غضون الأيام المقبلة.  وفي السياق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا تريد إقامة حوار مع جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، على أساس الاحترام والمنفعة المتبادلين.
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين بالعاصمة الروسية موسكو أمس: «نريد إقامة حوار مع جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة».
وحول اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اكتفى بيسكوف بالقول: «يجب علينا رؤية نتائج الاجتماع بين ترامب وزيلينسكي».

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