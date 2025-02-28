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«4 + 4».. لجنة برلمانية جديدة لحل الأزمة الليبية

جانب من العاصمة الليبية طرابلس (أرشيفية)
1 مارس 2025 01:27

حسن الورفلي (بنغازي)

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أعلن أعضاء في مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، أمس، تشكيل لجنة جديدة تسمى «4+4» منبثقة عن الاجتماع التشاوري بين المجلسين، والذي عقِد مطلع الأسبوع الجاري في العاصمة المصرية القاهرة. 
ونقلت وسائل إعلام ليبية أمس، عن أعضاء مشاركين في اجتماعات القاهرة، أن اللجنة الجديدة ستتولى مجموعة من الاختصاصات، أهمها ترتيب الاجتماع المقبل للمجلسين، والمقرر انعقاده في مدينة ليبية لم يجر تحديدها بعد.
وعلى غرار اللجنة المشتركة من مجلسي الدولة والنواب لإعداد قوانين الانتخابات «6+6»، واللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، جاءت اللجنة الجديدة من المجلسين بالمناصفة للتنسيق بعد تشكيل لجان المناصفة لتقريب وجهات النظر.

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