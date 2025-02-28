إصابة صيادين فلسطينيين برصاص زوارق إسرائيلية

غزة (الاتحاد)

أصيب صيادون فلسطينيون، أمس، برصاص أطلقته زوارق حربية إسرائيلية في منطقة «السودانية» شمال غرب مدينة غزة.

وأفاد مصدر طبي بإصابة عدد من الصيادين جراء إطلاق الزوارق الحربية الإسرائيلية النار عليهم أثناء ممارستهم لمهنة الصيد في بحر «السودانية» شمال غربي المدينة.

ويفرض الجيش الإسرائيلي قيوداً صارمة على حركة الصيادين الفلسطينيين في البحر، حيث منعهم من دخول البحر لأي مسافة، منذ بداية الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023.

وشدد الجيش الإسرائيلي قيوده على الصيادين في غزة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة «حماس»، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.