الأحد 2 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصر: إقامة الدولة الفلسطينية الضمانة الوحيدة للسلام الدائم

علم فلسطيني يرفرف على مبنى مدمر في رفح (رويترز)
1 مارس 2025 01:27

القاهرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل للوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية
مصر تعد «خطة متكاملة» للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، أن إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعتبر الضمانة الوحيدة للتوصل إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط.  
وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر. 
وقال المتحدث إن الاتصال تناول تطورات الأوضاع الإقليمية حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية لتنفيذ اتفاق إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع.
وأضاف أن الجانبين أكدا ضرورة سرعة البدء في عملية إعادة إعمار قطاع غزة من دون تهجير الفلسطينيين لما سوف يترتب على ذلك من استعادة الاستقرار الإقليمي.
وأوضح المتحدث أن الاتصال تناول أيضاً الأوضاع في سوريا وليبيا والسودان والصومال وسبل استعادة الاستقرار في تلك الدول وحماية سيادتها واستقلالها والجهود المصرية في هذا الصدد.

الدولة الفلسطينية
مصر
فلسطين
الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي
القدس الشرقية
كير ستارمر
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
«اللؤلؤية» تدشن نسختها الـ11 بـ «استعراضية كروية»
الرياضة
«اللؤلؤية» تدشن نسختها الـ11 بـ «استعراضية كروية»
اليوم 12:33
100 فعالية في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
الرياضة
100 فعالية في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
اليوم 12:00
أليكسا بلس.. المساعد الصوتي الذكي الجديد من أمازون
التعليم والمعرفة
أليكسا بلس.. المساعد الصوتي الذكي الجديد من أمازون
اليوم 11:50
هزيمة تاريخية لريال مدريد أمام نجمه السابق!
الرياضة
هزيمة تاريخية لريال مدريد أمام نجمه السابق!
اليوم 11:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©