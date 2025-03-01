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زيلينسكي يؤكد أهمية دعم ترامب لأوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
1 مارس 2025 19:23

 قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن دعم دونالد ترامب "حيوي" لأوكرانيا.
وأورد زيلينسكي، في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "من الحيوي بالنسبة لنا أن نحظى بدعم الرئيس ترامب. إنه يريد إنهاء الحرب، لكن لا أحد يريد السلام أكثر منا". 
وأعلن الرئيس الأوكراني أنه ما زال "مستعدا" لتوقيع اتفاق المعادن النادرة مع الولايات المتحدة بعد عدم التوقيع عليه إثر لقائه مع الرئيس دونالد ترامب أمس الجمعة في البيت الأبيض.
وقال زيلينسكي "نحن مستعدون للتوقيع على اتفاق المعادن، وستكون الخطوة الأولى نحو ضمانات أمنية".

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
دونالد ترامب
فولوديمير زيلينسكي
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