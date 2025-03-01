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بولندا تدعو زيلينسكي للعودة إلى التفاوض مع أميركا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف (أرشيفية)
1 مارس 2025 22:46

دعا الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم السبت، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى العودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة.
وقال دودا، في تصريحات في العاصمة وارسو، إنه ليست هناك قوة أخرى سوى الولايات المتحدة يمكنها أن توقف الأزمة الحالية.
وأضاف دودا أن "فولوديمير زيلينسكي يجب أن يعود إلى الطاولة... ويتفاوض بهدوء بشأن حل يجعل أوكرانيا آمنة"، مشيرا إلى أن وارسو ستدعمه في هذا الجهد.
يشار إلى أن بولندا، عضو الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، من أهم الداعمين السياسيين والعسكريين لأوكرانيا.
وتضطلع بولندا بدور رئيسي كمركز للمساعدات الغربية التي ترسل إلى كييف.   

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بولندا
الأزمة الأوكرانية
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