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الفاتيكان ينشر بيانا محدثا عن الوضع الصحي للبابا

أشخاص يتجمعون أمام مستشفى جيميلي حيث يعالج البابا فرنسيس
1 مارس 2025 23:18

أعلن الفاتيكان، مساء اليوم السبت، أن الوضع الصحي للبابا فرنسيس، لا يزال "مستقرا ويواصل علاجه في المستشفى.
أدخل البابا فرنسيس، البالغ 88عاما، المستشفى قبل أسبوعين لإصابته بالتهاب في الرئتين.
وأوضحت النشرة الصحية عن وضع البابا أن "الظروف السريرية للحبر الأعظم لا تزال مستقرة" مع الاستعانة بقناع أكسجين أحيانا ومده أحيانا أخرى بأكسجين بتدفق عال. وكان البابا أصيب بنوبة ربو تنفسية أمس الجمعة.
وأضاف الفاتيكان "يتناول (البابا) الطعام وهو يتلقى بانتظام علاجا فيزيائيا تنفسيا ويتعاون بنشاط مع ذلك"، مشيرا إلى أنه لم يصب مجددا بتشنج في القصبات الهوائية.
كما جاء في النشرة أن "البابا يقظ وقادر على التركيز وقد انصرف إلى الصلاة".
أدخل البابا فرنسيس المستشفى في 14 فبراير الماضي بسبب التهاب في الشعب الهوائية لكن حالته تطورت إلى التهاب في الرئتين.
وحذر خبراء طبيون من أن التعافي الكامل للبابا سيستغرق وقتا.

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المصدر: آ ف ب
البابا فرنسيس
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