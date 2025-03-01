بعد لقائه مع ترامب.. زيلينسكي يُستقبل بحفاوة في لندن

استقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعناق حار بعد أن سافر الزعيم الأوكراني إلى لندن لإجراء محادثات بعد لقائه في البيت الأبيض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة.

وفي لندن، هتف حشد من الناس عند وصول زيلينسكي لإجراء محادثات مع ستارمر في مكتبه في "داوننج ستريت" قبل قمة الزعماء الأوروبيين التي سيحضرها الرئيس الأوكراني، الأحد، لمناقشة خطة السلام من أجل أوكرانيا.

وقال ستارمر لزيلينسكي "آمل أن تكون سمعت بعض الهتافات في الشارع. هذا هو شعب بريطانيا الذي خرج ليُظهر مدى دعمه لك... وتصميمنا المطلق على الوقوف معك".

وذكر ستارمر لزيلينسكي أنه يحظى "بدعم كامل في جميع أنحاء بريطانيا".

وأضاف ستارمر "نقف معك ومع أوكرانيا مهما استغرق الأمر من وقت".

ومن المقرر أن يجتمع زيلينسكي مع الملك تشارلز ملك بريطانيا الأحد. وقالت صحيفة "ذا صن البريطانية" إن الاجتماع سيعقد في ضيعة الملك في ساندرينجهام بشرق إنجلترا.