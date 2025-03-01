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الجيش الصومالي يحرر بلدة وسط البلاد من «الشباب»

عناصر من الجيش الصومالي (أرشيفية)
2 مارس 2025 02:45

مقديشو (وكالات)

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الصومال.. مقتل 70 من حركة الشباب في هجوم للجيش

تمكنت قوات الحكومة الصومالية والقوات المحلية المتحالفة معها من انتزاع السيطرة على بلدة «بعادوين» في وسط البلاد من مقاتلي حركة «الشباب» الإرهابية. 
جاء ذلك بعد هجوم شنته القوات الصومالية أمس، مستهدفة معاقل حركة «الشباب» في البلدة، وبعد اشتباكات عنيفة انسحب المقاتلون.  وتقوم القوات الحكومية وحلفاؤها بعمليات أمنية تهدف إلى تثبيت الاستقرار. 
وكانت حركة «الشباب» قد شنت الشهر الماضي هجومين كبيرين استهدفا قواعد عسكرية وسط الصومال ما أسفر عن مقتل 13 جندياً فيما ذكرت وزارة الإعلام الصومالية مقتل قرابة 200 من مقاتلي «الشباب». 
وتشن حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» هجمات إرهابية.

الجيش الصومالي
حركة الشباب
مقديشو
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