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بريطانيا: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط

بريطانيا: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط
2 مارس 2025 02:45

لندن (الاتحاد)

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أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مجدداً أهمية السماح للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في قطاع غزة، مشدداً على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق مستقبل آمن ومستقر في منطقة الشرق الأوسط. 
وقالت رئاسة الوزراء البريطانية، في بيان، إن ذلك جاء أثناء اتصال هاتفي أجراه ستارمر مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حيث أعرب الجانبان عن الأمل في أن يفضي وقف إطلاق النار في غزة إلى سلام دائم وإلى إعادة إعمار القطاع. واستعرض ستارمر، خلال الاتصال نتائج المباحثات التي أجراها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي وصفها بالإيجابية والمثمرة.

بريطانيا
كير ستارمر
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الشرق الأوسط
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إسرائيل
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