سويسرا تستضيف مؤتمراً دولياً حول الشرق الأوسط الأسبوع القادم

جنيف (الاتحاد)

أعلنت الحكومة السويسرية أنها ستستضيف مؤتمراً دولياً حول الشرق الأوسط يوم الجمعة القادم في السابع من مارس المقبل، بموجب تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت مؤسسة الإذاعة والتلفزة السويسرية عن وزارة الخارجية السويسرية قولها: إن «المؤتمر سيجمع الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة لدراسة التدابير الواجب اتخاذها لتنفيذ الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية».

ويأتي تنظيم المؤتمر عقب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 سبتمبر الماضي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في غضون 12 شهراً ويكلف سويسرا بصفتها الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف بتنظيم المؤتمر الدولي في غضون 6 أشهر. وفي هذا السياق، أكد رئيس قسم الاتصالات في وزارة الخارجية السويسرية نيكولا بيدو في حوار مع مؤسسة الإذاعة والتلفزة السويسرية أن حكومته وجهت دعوات للدول الأطراف في اتفاقية جنيف والبالغ عددها 196، مضيفاً أن سويسرا سبق أن نظمت مؤتمرات مماثلة في الأعوام 1999 و2001 و2014.