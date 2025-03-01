مصر تعد «خطة متكاملة» للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

القاهرة، عمّان (الاتحاد)

أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أمس، أن بلاده أعددت خطة متكاملة للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة لعرضها على القمة العربية الطارئة في القاهرة.

وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده مدبولي مع نظيره الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى في القاهرة لبحث ملامح الخطة، تمهيداً لعرضها على القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في 4 مارس الجاري.

وأضاف البيان أن مدبولي جدد، خلال اللقاء، التأكيد على دعم مصر الثابت للأشقاء الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة، لاسيما الحق في تقرير المصير واستقلال الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار مدبولي إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قامت الحكومة المصرية بإعداد خطة متكاملة للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة مع الإبقاء على الفلسطينيين في القطاع أثناء عملية إعادة الإعمار. وفي هذا الصدد، شدد رئيس الوزراء المصري على أن بلاده تبذل قصارى جهودها من أجل دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق سواء من خلال استمرار الجهود لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكافة مراحله أو إعادة إعمار قطاع غزة.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني مثمناً جهود السيسي لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وكذلك الجهود التي تقوم بها كافة مؤسسات الدولة المصرية.

وتناول الاجتماع، بحسب البيان، جهود التنسيق بين الجانبين المصري والفلسطيني لمتابعة الانتهاء من صياغة خطة إعادة الإعمار، بالإضافة إلى التنسيق مع المؤسسات الأممية الإنسانية للمساهمة في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وفي السياق، أكد ملك الأردن عبد الله الثاني، أمس، ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار فيه.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

وأكد العاهل الأردني ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية.