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إجلاء آلاف السكان جراء حرائق الغابات في اليابان

أرشيفية
2 مارس 2025 19:21

أخلى آلاف السكان منازلهم في شمال اليابان حيث اجتاحت حرائق غابات مساحة هي الأوسع منذ العام 1992 وأسفرت عن مقتل شخص واحد، بحسب السلطات.

وأفادت السلطات اليابانية الأحد بأن نحو 2000 شخص نزحوا من المناطق المحيطة ببلدة أوفوناتو في منطقة إيواتي الحرجية في شمال اليابان منذ اندلاع الحرائق الأربعاء.
وأضافت أن كثيرين لجأوا إلى أصدقاء أو أقارب، ونُقل أكثر من 1200 شخص إلى مراكز إيواء.

وذكرت بعض التقارير الصحفية أن الحريق امتد على مساحة 1800 هكتار.
وأكدت بيانات حكومية أن عدد حرائق الغابات انخفض بعدما بلغ ذروته في سبعينات القرن الماضي، لكن سجلت البلاد نحو 1300 حريق في العام 2023.

وكان العام 2024 الأكثر سخونة على الإطلاق في اليابان، بحسب الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية، مع تزايد الأحداث الجوية في كل أنحاء العالم بسبب تغيّر المناخ.

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المصدر: وكالات
اليابان
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