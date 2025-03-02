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مقتل تسعة إرهابيين باشتباك في غرب أفريقيا

عناصر من جيش بنين
2 مارس 2025 19:31

قتل تسعة إرهابيين خلال اشتباكات بين الجيش ومتشددين في شمال جمهورية بنين الواقعة في غرب أفريقيا والتي تواجه تصاعدا في وتيرة الهجمات على مواقع القوات المسلحة.
وتستمر العاصمة الاقتصادية للبلاد كوتونو (جنوب) في جذب السياح في حين يشهد شمال البلاد، منذ سنوات، مثل هذه الهجمات التي غالبا ما تنسبها الحكومة إلى جماعات إرهابية تسعى إلى توسيع نفوذها من بوركينا فاسو والنيجر.
وقال مصدر مقرب من القيادة العسكرية العليا إن الجيش شن ليل الخميس الجمعة "عملية هجومية" أدت إلى "تحييد تسعة إرهابيين".
وجاءت العملية، التي قال مصدر محلي إنها جرت في بلدة "كريماما"، بعد أن أدى انفجار عبوة ناسفة إلى مقتل جندي وإصابة اثنين في "كانتورو".
وقال ضابط، طالبا عدم كشف هويته، إن "العمليات الجوية الهجومية بدعم من قوات برية أسفرت عن تدمير مركز لوجستي مهم تابع لإرهابيين".
وتنشط جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين في مناطق نائية من بوركينا فاسو والنيجر.

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المصدر: آ ف ب
بنين
اشتباكات
جماعات إرهابية
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