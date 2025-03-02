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روسيا تعلّق على احتمال نشر قوات لحفظ السلام في أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
2 مارس 2025 21:19

انتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف النقاشات، التي تدور في أوروبا حول إرسال قوات لحفظ السلام إلى أوكرانيا، معتبرا أنها استمرار في تحريض كييف على الاستمرار في النزاع مع روسيا.
وقال لافروف: "ظهور قوات أوروبية لحفظ السلام في أوكرانيا سيعني أن الأسباب الجذرية للأزمة لن تختفي بالنسبة لروسيا"، مضيفا أن "الغرب لا يستطيع تفسير ما سيحدث لأراضي أوكرانيا واللغة الروسية إذا سيطرت عليها قوات حفظ السلام الأوروبية"، وفقا لقناة "آر تي" الروسية.
وأوضح وزير الخارجية الروسي  أن "واشنطن تعلن، بشكل مباشر، أنها تريد إنهاء النزاع في أوكرانيا لكن أوروبا تطالب باستمراره".
ووصف لافروف، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "شخص براجماتي ويتمتع بالفطرة السليمة. لهذا السبب، فإن الأمر مثير للاهتمام في التعامل والتواصل معه".

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