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فون دير لايين: يجب إعادة تسليح أوروبا "بشكل عاجل"

فون دير لايين تدلي بتصريح صحفي خلال قمة لندن
2 مارس 2025 22:26

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الأحد، في ختام قمة في العاصمة البريطانية لندن حول الأمن في أوروبا والأزمة في أوكرانيا، ضرورة إعادة تسليح القارة "بشكل عاجل".
وقالت فون دير لايين للصحافيين إنها ستقدم "خطة شاملة حول طريقة إعادة تسليح أوروبا" في قمة الدفاع الخاصة بالاتحاد الأوروبي المقررة الخميس، مشيرة إلى الحاجة لزيادة الإنفاق الدفاعي "على فترة زمنية طويلة".
وأجرى قادة 18 دولة حليفة لكييف في لندن، بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مباحثات "جيدة وصريحة" وناقشوا الحاجة إلى "ضمانات أمنية شاملة" لأوكرانيا في المستقبل، من "البقاء الاقتصادي إلى المرونة العسكرية"، وفقا لفون دير لايين.
وأضافت أنه في موازاة ذلك "من المهم الآن أن نزيد إنفاقنا" الدفاعي في أوروبا وأن "نستعد للأسوأ".
وقالت ردا على سؤال عن الرسالة التي تريد بعثها إلى الولايات المتحدة "من مصلحتنا المشتركة منع الحروب مستقبلا".

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المصدر: وكالات
أورسولا فون دير لايين
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