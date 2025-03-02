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الفاتيكان: البابا في وضع صحي "مستقر"

جمهور خارج المستشفى الذي يتعالج فيه البابا فرنسيس
2 مارس 2025 22:44

أعلن الفاتيكان، مساء اليوم الأحد،أن الوضع الصحي للبابا فرنسيس "مستقر" وأنه لم يعانِ من ارتفاع في درجات الحرارة خلال اليوم.
يأتي ذلك في اليوم السابع عشر لدخول البابا إلى مستشفى في العاصمة الإيطالية روما.
وللأحد الثالث على التوالي، لم يتمكن البابا من تلاوة صلاة التبشير، ونُشرت على هيئة رسالة وزعها الفاتيكان.
كان البابا فرنسيس، البالغ من العمر 88 عاما، أُدخل إلى المستشفى منذ 14 فبراير الماضي بسبب إصابته بالتهاب في الرئتين.
كان الفاتيكان أفاد، في التقرير الصباحي اليوم، بأن البابا، الذي أصيب الجمعة بنوبة ضيق نفس حادة، أمضى "ليلة هادئة".
وهذه المرة الرابعة التي يدخل فيها البابا إلى المستشفى منذ 2021، بعدما عانى من مشكلات صحية في السنوات السابقة تشمل عمليات في القولون والبطن وصعوبات في المشي.

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المصدر: وكالات
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