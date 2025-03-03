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زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لتوقيع "اتفاق المعادن"

زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لتوقيع "اتفاق المعادن"
3 مارس 2025 09:47

صرّح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لوسائل إعلام بريطانية الأحد بأن بلاده مستعدة لتوقيع اتفاق المعادن مع الولايات المتحدة.

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وقال في جلسة مع صحفيين في وقت متأخر بعد القمة التاريخية التي جمعت قادة دول حليفة لكييف في لندن "سيتم توقيع الاتفاق المطروح على الطاولة إذا كان الأطراف مستعدون".

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن زيلينسكي قوله "إذا توافقنا على توقيع اتفاق المعادن، فنحن مستعدون لتوقيعه".
وزار زيلينسكي واشنطن الجمعة لتوقيع اتفاق بين أوكرانيا والولايات المتحدة للاستغلال المشترك للموارد المعدنية في أوكرانيا، في إطار خطة تعافٍ بعد الأزمة، ضمن اتفاق سلام محتمل بوساطة من الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينكسي
أوكرانيا
الولايات المتحدة الأميركية
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