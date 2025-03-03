زيلينسكي: نهاية الأزمة الأوكرانية بعيدة للغاية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن اتفاق إنهاء الأزمة في أوكرانيا «لا يزال بعيدا للغاية»، مضيفا أنه يتوقع أن يستمر في تلقي الدعم الأميركي على الرغم من زيارته الأخيرة إلى واشنطن حيث التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال زيلينسكي: «أعتقد أن علاقتنا (مع الولايات المتحدة) ستستمر، لأنها أكثر من علاقة عرضية»، في إشارة إلى دعم واشنطن لكييف خلال السنوات الثلاث الماضية من الأزمة.

وقال الرئيس الأوكراني، في مؤتمر صحفي قبل مغادرته العاصمة البريطانية لندن: «أعتقد أن أوكرانيا لديها شراكة قوية بما يكفي مع الولايات المتحدة».