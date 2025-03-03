الثلاثاء 4 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيلينسكي: نهاية الأزمة الأوكرانية بعيدة للغاية

زيلينسكي: نهاية الأزمة الأوكرانية بعيدة للغاية
3 مارس 2025 19:43

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن اتفاق إنهاء الأزمة في أوكرانيا «لا يزال بعيدا للغاية»، مضيفا أنه يتوقع أن يستمر في تلقي الدعم الأميركي على الرغم من زيارته الأخيرة إلى واشنطن حيث التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال زيلينسكي: «أعتقد أن علاقتنا (مع الولايات المتحدة) ستستمر، لأنها أكثر من علاقة عرضية»، في إشارة إلى دعم واشنطن لكييف خلال السنوات الثلاث الماضية من الأزمة.
وقال الرئيس الأوكراني، في مؤتمر صحفي قبل مغادرته العاصمة البريطانية لندن: «أعتقد أن أوكرانيا لديها شراكة قوية بما يكفي مع الولايات المتحدة».

أخبار ذات صلة
بولندا: إيقاف المساعدات الأميركية العسكرية لكييف جارٍ بالفعل
تفاصيل مقترح السلام الذي عرضه زيلينسكي على روسيا وترامب
المصدر: د ب أ
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
روسيا
دونالد ترامب
فلاديمير بوتين
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
ألمانيا تصدر أمر اعتقال منفذ عملية الدهس في «مانهايم»
الأخبار العالمية
ألمانيا تصدر أمر اعتقال منفذ عملية الدهس في «مانهايم»
اليوم 22:25
بولندا: إيقاف المساعدات الأميركية العسكرية لكييف جارٍ بالفعل
الأخبار العالمية
بولندا: إيقاف المساعدات الأميركية العسكرية لكييف جارٍ بالفعل
اليوم 22:10
تنبيه من شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي
اليوم 22:07
الأرقام الاستثنائية والتاريخية تشعل قمة الأهلي والريان في «النخبة»
الرياضة
الأرقام الاستثنائية والتاريخية تشعل قمة الأهلي والريان في «النخبة»
اليوم 21:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©