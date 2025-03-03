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منظمات إغاثة تحذّر من نفاد مخزونات الغذاء والدواء في غزة

عائلة تتناول طعام الإفطار في رمضان فوق ركام منزلها في غزة
3 مارس 2025 21:22

حذّرت وكالات إغاثة، اليوم الاثنين، من أن مخزونات الغذاء والدواء والمأوى في غزة محدودة وإن المساعدات الموجهة للفلسطينيين، الذين هم في أمس الحاجة إليها، ربما تتلف بعد تعليق إسرائيل تسليمها إلى القطاع.
ومنعت إسرائيل دخول شاحنات المساعدات إلى غزة، أمس الأحد.
وقال مسؤول بالأمم المتحدة في غزة لوكالة رويترز للأنباء "الكثير مما وصل خلال الأسابيع القليلة الماضية تم توزيعه بالفعل... والآن، بدأنا نشهد بالفعل زيادات في الأسعار".
وحذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن تعليق المساعدات سيضيف ضغوطا كبيرة على مليوني فلسطيني في القطاع ما زالوا يعانون من نقص في السلع الأساسية بعد 16 شهرا من الحرب.
وقالت كارولين سيجوين منسقة الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود في غزة "أي تحديات أخرى أمام وصول الغذاء والمياه النظيفة ربما يكون لها عواقب مدمرة. إن ارتفاع أسعار الغذاء والسلع يثير إحساسا بالخوف وعدم اليقين".
وقال مصدر في غزة إن هناك ما يكفي من الغذاء في الأسواق لمدة أسبوعين على الأقل، وحث سكان غزة على عدم الذعر.

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المصدر: رويترز
قطاع غزة
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