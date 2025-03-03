ترامب يطلق تهديدا بشأن الأزمة في أوكرانيا

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، من أن الولايات المتحدة "لن تتسامح طويلا" مع موقف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حيال إبرام وقف لإطلاق النار مع روسيا.

يأتي هذا التحذير بعد أيام من لقاء ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض.

ونشر ترامب، عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، صورة لتقرير ينقل عن زيلينسكي قوله إن نهاية الأزمة لا تزال بعيدة للغاية.

وأرفق ترامب التقرير بتعليق قال فيه "هذا أسوأ تصريح يمكن لزيلينسكي أن يدلي به، وأميركا لن تتسامح معه طويلا".

وأضاف الرئيس الأميركي أن زيلينسكي "لا يريد إقامة سلام طالما يحظى بدعم أميركا".