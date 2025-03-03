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%11 تراجعاً بطلبات اللجوء في أوروبا خلال 2024

%11 تراجعاً بطلبات اللجوء في أوروبا خلال 2024
4 مارس 2025 01:54

بروكسل (وام) 

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ذكر التقرير السنوي الذي أصدرته وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي، أمس، حول اللجوء في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى النرويج وسويسرا، أنه تم تقديم أكثر من مليون طلب لجوء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا العام الماضي، وهو أقل بنسبة 11% من العام السابق.
وأوضح التقرير أن ألمانيا تلقت 237 ألف طلب لجوء، وشهدت بذلك انخفاضاً بنسبة 29% في طلبات اللجوء مقارنة بعام 2023، تلتها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا بحوالي 160 ألف طلب لكل منها، بينما تلقت قبرص واليونان أكبر عدد من الطلبات للفرد الواحد، مع طلب لجوء واحد لكل 140 مقيماً.

طلبات اللجوء
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