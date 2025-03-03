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مقتل وإصابة 5 مدنيين بانفجار لغم أرضي في ريف اللاذقية

الدفاع المدني السوري يسعف مصاباً بانفجار لغم أرضي (أرشيفية)
4 مارس 2025 01:53

دمشق (الاتحاد)

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قتل ثلاثة مدنيين وأصيب آخران بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بريف اللاذقية الشرقي في شمال غرب البلاد. 
وأفاد الدفاع المدني السوري، في بيان نشره على صفحته بموقع «فيس بوك»، أمس، بمقتل ثلاثة مدنيين، وإصابة اثنين آخرين بجروح بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بسيارة يستقلونها في منطقة جبال «الكبينة» بريف اللاذقية الشرقي. 
وأضاف أن «فرقه أسعفت المصابين إلى أقرب مشفى وانتشلت جثامين الضحايا وسلمتها لذويهم أصولاً». 
وأوضح أن مخلفات الحرب والألغام تهدد أرواح المدنيين، وتتسبب بإصابات بالغة، وتقوض الأنشطة الزراعية والاقتصادية، وتعرقل عودة المدنيين إلى منازلهم بمناطق واسعة من سوريا.

اللاذقية
انفجار لغم
سوريا
الدفاع المدني
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