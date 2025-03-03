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مصر: ضرورة تبني عملية سياسية شاملة في سوريا دون إقصاء

أحد الميادين بالعاصمة السورية دمشق (أرشيفية)
4 مارس 2025 01:54

القاهرة (الاتحاد)

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أكد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي، ضرورة تبني عملية سياسية شاملة في سوريا تضم مكونات الشعب كافة دون إقصاء لأي طرف من أجل استعادة استقرارها. وذكرت وزارة الخارجية والهجرة المصرية، في بيان أمس، أن ذلك جاء خلال لقاء عقده عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وتم خلاله تبادل الرؤى بين الجانبين إزاء أبرز القضايا الإقليمية. 
وأضاف البيان أن عبد العاطي شدد خلال اللقاء على موقف مصر الداعم للدولة السورية واحترام سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، مؤكداً ضرورة مكافحة الإرهاب والتطرف، وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالإقليم. 
واستعرض عبد العاطي الخطوات الجارية للإعداد للقمة العربية التي تستضيفها القاهرة اليوم الثلاثاء بشأن الأوضاع في قطاع غزة وجهود مصر الرامية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والخطة التي يتم بلورتها لإعادة الإعمار، بالإضافة إلى ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية.

بدر عبد العاطي
مصر
وزير الخارجية المصري
فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي
الأزمة السورية
سوريا
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