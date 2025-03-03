الجيش الإسرائيلي يقصف زورقاً قبالة سواحل خان يونس

غزة (الاتحاد)

قال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه قصف زورقاً رصده قبالة سواحل خان يونس في جنوب قطاع غزة، مشيراً إلى أنه «شكّل تهديداً». وأوضح الجيش في بيان: «في وقت سابق الإثنين، قُصف زورق مشبوه مزود بمحرك قبالة ساحل خان يونس الشمالي لمخالفته القيود الأمنية وتشكيله تهديداً».

وقال الجيش أيضاً إنه «أطلق النار باتجاه مشتبه بهما تحركا باتجاه قواته في جنوب قطاع غزة وشكّلا تهديداً فورياً عليها».

وفي السياق، قالت وسائل إعلام فلسطينية، أمس، إن القوات الإسرائيلية، قتلت شخصين وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن «قوات الاحتلال أطلقت النار صوب عدة مناطق شمال وجنوب القطاع، في وقت ما زالت تتنصل فيه إسرائيل من بدء تنفيذ المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار، بعد انتهاء سريان المرحلة الأولى مع بداية هذا الأسبوع».

وأضافت أن مروحية إسرائيلية أطلقت صاروخين صوب موقع في منطقة المواصي غرب خان يونس، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، مشيرة إلى أن آليات إسرائيلية فتحت نيرانها بشكل مكثف شرق جباليا شمال القطاع، وأطلق طيرانه النار في عرض بحر خان يونس، وسط تحليق مكثف لطائرات مروحية في الأجواء الغربية لمدينة رفح.