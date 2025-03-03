الثلاثاء 4 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: 53 مليار دولار تكلفة التعافي في غزة وقطاع الإسكان الأكثر تضرراً

أحياء سكنية مدمرة بالكامل في مخيم جباليا بغزة (رويترز)
4 مارس 2025 01:54

شعبان بلال (غزة)

أخبار ذات صلة
البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة تنظم حدثاً جانبياً حول تعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم
«الأونروا»: يجب استمرار تدفق المساعدات إلى غزة

أوضح نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أن التقديرات تشير إلى أن احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في غزة تتطلب 53 مليار دولار، وأن الإسكان هو القطاع الأكثر تضرراً على الإطلاق، إذ مني بـ 53% من الأضرار، والتجارة والصناعة بـ 20 %، وأن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية، مثل الصحة والمياه والنقل أكثر مثلت نحو 15%.
وشدد فرحان، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن التمويل يعتبر تحدياً كبيراً لإدارة نحو 47 مليون طن من الركام والحطام نتيجة الحرب التي استمرت 15 شهراً، وتحتاج عملية إعادة الإعمار والتعافي لترتيبات إدارة القطاع، وتنقل الأشخاص والبضائع، والنظام والسلامة والأمن، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة مستعدة لدعم الشعب الفلسطيني في مجال المساعدات الإنسانية وفي عملية الإنعاش وإعادة الإعمار.
وأضاف أن التعافي وإعادة الإعمار يتطلبان جهدا كبيرا يستمر لسنوات، ويجب تلبية المتطلبات السياسية والعملياتية لتحقيق التعافي على نطاق واسع في غزة، لأن الاستجابة الإنسانية هي محور التركيز الأساس، وبالتوازي فإن بعض أعمال الإنعاش المبكر جارية بالفعل من قبل الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني.
 وقال نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، إن قطاع غزة بحاجة إلى مزيد من المساعدات لتغطية الاحتياجات الإنسانية الهائلة لمئات الآلاف من النازحين الذين يعانون عدم وجود أي خدمات، ونقصاً حاداً في مياه الشرب والمواد الغذائية والدوائية.

غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
هدنة غزة
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
جيسوس يواصل «السقوط الحر» مع الهلال بـ «رقم سلبي» و«شباك مخترقة»!
الرياضة
جيسوس يواصل «السقوط الحر» مع الهلال بـ «رقم سلبي» و«شباك مخترقة»!
اليوم 22:37
ألمانيا تصدر أمر اعتقال منفذ عملية الدهس في «مانهايم»
الأخبار العالمية
ألمانيا تصدر أمر اعتقال منفذ عملية الدهس في «مانهايم»
اليوم 22:25
بولندا: إيقاف المساعدات الأميركية العسكرية لكييف جارٍ بالفعل
الأخبار العالمية
بولندا: إيقاف المساعدات الأميركية العسكرية لكييف جارٍ بالفعل
اليوم 22:10
تنبيه من شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي
اليوم 22:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©