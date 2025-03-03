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بريطانيا: طرح مقترحات للنقاش لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف في منطقة دونتسك
4 مارس 2025 01:14

قالت بريطانيا، الاثنين، إن هناك عدة مقترحات محتملة مطروحة للنقاش لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.
وتدرس الدول الأوروبية، بقيادة بريطانيا وفرنسا، خيارات لمقترح سلام، بمشاركة أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "من الواضح أن هناك عددا من الخيارات على الطاولة... لن أدخل في تعليقات بشأن الخيارات".
وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض مايك والتز حين سئل عن تحركات أوروبا لدعم زيلينسكي "نرحب بأوروبا التي تهب متحفزة من أجل أوروبا، لكن يتعين عليها أيضا الاستثمار في القدرات للقيام بذلك".
وعرضت فرنسا وبريطانيا، وربما دول أوروبية أخرى، إرسال قوات إلى أوكرانيا في حالة وقف إطلاق النار، لكنها قالت إنها تريد الدعم من الولايات المتحدة.
ويقول زيلينسكي إن وقف إطلاق النار يتعين أن تصحبه ضمانات أمنية صريحة من الغرب لضمان عدم عودة الأزمة.
واستضاف ستارمر قمة لزعماء أوروبيين في لندن، الأحد، وقال إن الزعماء الأوروبيين وافقوا على وضع خطة سلام لأوكرانيا لتقديمها إلى الولايات المتحدة.
وفي مقابلة أجريت معه في طريقه إلى القمة، طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون احتمال وقف إطلاق نار لمدة شهر واحد.

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المصدر: وكالات
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