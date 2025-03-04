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زيلينسكي: الخلاف مع ترامب «مؤسف وحان الوقت لتصحيح الأوضاع»

زيلينسكي: الخلاف مع ترامب «مؤسف وحان الوقت لتصحيح الأوضاع»
4 مارس 2025 21:36

 قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء إن الخلاف مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي «مؤسف وحان الوقت لتصحيح الأمور».
جاءت تصريحات زيلينسكي بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وقال زيلينسكي على موقع إكس «اجتماعنا في واشنطن، في البيت الأبيض يوم الجمعة، لم يمض بالطريقة التي كان من المفترض أن يمضي بها... للأسف حدث بهذه الطريقة.
لقد حان الوقت لتصحيح الأمور.
نود أن يكون التعاون والتواصل المستقبلي بناء». وقال إن أوكرانيا مستعدة للتوقيع على اتفاق بشأن معادنها الأرضية النادرة الذي سعت إليه إدارة ترامب.  

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المصدر: د ب أ
فولوديمير زيلينسكي
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