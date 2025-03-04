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بولندا: إيقاف المساعدات الأميركية العسكرية لكييف جارٍ بالفعل

بولندا: إيقاف المساعدات الأميركية العسكرية لكييف جارٍ بالفعل
4 مارس 2025 22:10

 قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الثلاثاء، إن إيقاف الولايات المتحدة للمساعدات المخصصة لأوكرانيا دخل حيز التنفيذ بالفعل. وذكر توسك في وارسو: «تؤكد التقارير من الحدود، من مركزنا في يانوشكا، الإعلانات التي أدلت بها الولايات المتحدة». ونقلت وكالة أنباء «بي إيه بي» البولندية عن توسك قوله إنه ليس هناك ما يدعو للاعتقاد بأن الإعلان الأميركي كان «مجرد كلمات».
وأضاف توسك: «هذا يضع أوروبا وأوكرانيا وبولندا في موقف أشد صعوبة بطبيعة الحال، لكننا يجب أن نواجه هذا الموقف».
وأضاف أن حكومته سوف تتخذ قرارات في الأيام والأسابيع المقبلة يمكن أن تكون «استثنائية»، وستحتاج دعماً كاملاً.
وأشار إلى ضرورة تجنب «المحادثات غير المجدية» حاليا. 
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن أمس الاثنين أن الإدارة الأميركية ستعلق مساعداتها العسكرية لأوكرانيا مؤقتاً. وجاء إعلان ترامب عقب المشادة الكلامية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي، مما يضع ضغوطاً على زيلينسكي للانخراط في محادثات سلام مع روسيا .

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