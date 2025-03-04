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الأردن يبدأ عملية إجلاء 2000 طفل من غزة للعلاج بالمملكة

طفل فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى مدمر في رفح (أرشيفية)
5 مارس 2025 03:04

عمان (وكالات) 

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باشر الأردن، أمس، عملية إجلاء ألفي طفل من غزة للعلاج في المملكة، كان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تعهد بها خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن الشهر الماضي.  
وحطت مروحيتان عسكريتان أردنيتان تحملان طفلين من غزة مبتوري الأطراف ومرافقين من عائلتيهما قبيل ظهر أمس في مطار ماركا العسكري في عمان، وتبعتهما مروحيتان أخريان تحملان طفلين مصابين بعد الظهر وفق مشاهد بثها تلفزيون «المملكة» الرسمي.
ونقل الأطفال مباشرة من المروحيات إلى سيارات إسعاف لنقلهم إلى مستشفيات لتلقي العلاج.
وقال وزير الإعلام والاتصال محمد المومني خلال مؤتمر صحافي «قبل قليل بدأ دخول الدفعة الأولى من الأطفال الغزيين الذين يعانون من أمراض مختلفة تنفيذاً للمبادرة التي تحدث عنها الملك في واشنطن».
وأضاف أن هذه الدفعة الأولى من مجموعة من الأطفال الغزيين وصلت بالطائرات المروحية إلى مطار ماركا العسكري، وهناك مجموعة أخرى ستصل براً خلال فترة قصيرة إن شاء الله».
ومن المقرر وصول 45 طفلاً من غزة أمس إلى المملكة بعضهم جواً عبر المروحيات، وآخرين بسيارات الإسعاف عبر جسر الملك حسين (اللنبي).

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