تفاصيل خطة مصر لإعادة إعمار غزة

القاهرة (الاتحاد)

قدّمت مصر خطة بقيمة 53 مليار دولار لإعادة بناء غزة على مدى خمس سنوات، تركّز على الإغاثة الطارئة وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية الطويلة المدى.

وتنص الخطة التي تمت مناقشتها في القمة العربية الطارئة في القاهرة، على مرحلتين لإعادة الإعمار، وتقترح إنشاء صندوق تحت إشراف دولي يضمن كفاء التمويل، وكذلك الشفافية والمراقبة.

وتستمر هذه المرحلة الأولى ستة أشهر بتكلفة قدرها 3 مليارات دولار، يتم خلالها البدء في عمليات إزالة الركام من المحور المركزي، محور صلاح الدين، وبقية مناطق القطاع، بالإضافة إلى توفير 200 ألف وحدة للسكن المؤقت سابقة التجهيز.

وخلال هذه المرحلة، يفترض إنشاء سبعة مواقع تستوعب ما يربو عن 1.5 مليون فرد، على أن يتم تسكين الفلسطينيين في وحدات سكنية مؤقتة «حاويات»، تستوعب متوسط 6 أفراد.

كما تنص على ترميم 60 ألف وحدة مدمّرة جزئياً بهدف استيعاب 360 ألف فرد عند الانتهاء من عملية الترميم. وتقسم مرحلة إعادة الإعمار إلى مرحلتين، وتمتد إلى أربع سنوات ونصف سنة.

ويبلغ إجمالي الاحتياجات التمويلية للمرحلة الأولى 20 مليار دولار وتمتد حتى عام 2027 وتشمل إنشاء أعمال المرافق والشبكات والمباني الخدمية وإنشاء وحدات سكنية دائمة واستصلاح 20 ألف فدان من الأراضي الزراعية.

ويبلغ تمويل المرحلة الثانية لإعادة الإعمار 30 مليار دولار وهي تمتد حتى عام 2030، وتشمل إنشاء مناطق صناعية وميناء صيد وميناء بحري ومطار.

وتقترح الخطة المصرية إنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي كآلية تمويلية يتم توجيه التعهدات المالية إليه، لإدارتها بما يضمن كفاء واستدامة تمويل خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، والشفافية والرقابة اللازمة على أوجه إنفاق الموارد المالية التي سيتم توفيرها.