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المكسيك تعلن فرض رسوم جمركية رداً على التعرفات الأميركية

المكسيك تعلن فرض رسوم جمركية رداً على التعرفات الأميركية
5 مارس 2025 01:33

قالت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم الثلاثاء إن المكسيك سترد على التعرفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب برسوم «جمركية وغير جمركية».
وصرّحت في مؤتمر صحفي صباح الثلاثاء «لا يوجد سبب أو مبرر» لقرار ترامب بفرض تعرفات جمركية بنسبة 25 في المئة على المكسيك رغم تعاونها في جهود مكافحة تهريب المخدرات، مشيرة إلى أنها قد تجري مكالمة هاتفية مع ترامب في وقت لاحق هذا الأسبوع، «على الأرجح» الخميس.
وأضافت شينباوم «أريد أن أوضح اليوم أننا سنسعى دوما للتوصل إلى حل تفاوضي كما اقترحنا في إطار احترام سيادتنا، لكن القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة بشكل أحادي الجانب يؤثر على الشركات الوطنية والأجنبية التي تعمل في بلادنا ويؤثر على شعبنا».
وتابعت «لذلك، قررنا الرد بإجراءات جمركية وغير جمركية»، مضيفة أن تفاصيلها ستعلن في وقت لاحق.

 

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