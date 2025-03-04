الأربعاء 5 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بعد 9 أشهر.. رائدا فضاء عالقان يقتربان أخيراً من العودة إلى الأرض

بعد 9 أشهر.. رائدا فضاء عالقان يقتربان أخيراً من العودة إلى الأرض
5 مارس 2025 01:38

 أصبح رائدا فضاء عالقان تابعان لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) على بعد أسابيع قليلة فقط من العودة أخيراً إلى الأرض بعد تسعة أشهر في الفضاء.
واضطر رائد الفضاء بوتش ويلمور ورائدة الفضاء سوني ويليامز إلى الانتظار حتى يصل من يحل محلهما في محطة الفضاء الدولية الأسبوع المقبل قبل أن يتمكنا من العودة في وقت لاحق من الشهر الجاري.
 ومن المقرر أن ينضم إليهما في رحلة شركة «سبيس إكس» إلى الأرض، رائدا فضاء وصلا إلى محطة الفضاء الدولية سبتمبر بجانب مقعدين فارغين تم تخصيصهما لإعادة ويلمور وويليامز.
وتحدثت ويليامز من محطة الفضاء اليوم الثلاثاء، وقالت إن أصعب جزء عن الإقامة الممتدة غير المتوقعة هو انتظار عائلاتهم لهم. وقالت «لقد كان الأمر مزعجا للغاية بالنسبة لهم، ربما أكثر قليلا مما هو بالنسبة لنا».

أخبار ذات صلة
تحديات الصيام في الفضاء
"ناسا": رائدا الفضاء العالقان سيعودان في وقت أقرب
المصدر: د ب أ
محطة الفضاء الدولية
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تكرِّم الفائزين في دورتها الثالثة
علوم الدار
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تكرِّم الفائزين في دورتها الثالثة
اليوم 17:40
3.8% نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال 9 أشهر
اقتصاد
3.8% نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال 9 أشهر
اليوم 17:32
نظام رقمي جديد يعزز تجربة الركاب في مترو وترام دبي
علوم الدار
نظام رقمي جديد يعزز تجربة الركاب في مترو وترام دبي
اليوم 17:32
الفاتيكان يكشف عن الحالة الصحية للبابا فرنسيس
الفاتيكان يكشف عن الحالة الصحية للبابا فرنسيس
اليوم 17:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©