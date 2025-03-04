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الاتحاد الأوروبي: مستعدون للعمل لإعادة إعمار غزة

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في حي الشجاعية بغزة (أ ف ب)
5 مارس 2025 03:04

القاهرة (الاتحاد) 

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أكد الاتحاد الأوروبي، أمس، التزامه بالسلام واستعداده للتعاون مع الشركاء العرب والمجتمع الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة.
جاء ذلك في تصريح لرئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الذي يمثل الاتحاد الأوروبي في القمة العربية غير العادية التي تستضيفها مصر لبحث تطورات القضية الفلسطينية.
وقال كوستا في منشور عبر منصة «إكس»: إن «الاتحاد الأوروبي يرفض تماماً أي محاولة لإحداث تغيير ديموغرافي أو جغرافي في غزة أو الضفة الغربية أو أي مكان آخر في العالم»، مشدداً على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام.

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