الخميس 6 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فيضانات عارمة في جاكرتا

فيضانات عارمة في جاكرتا
5 مارس 2025 12:14

تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات عارمة في العاصمة الإندونيسية، جاكرتا والمدن القريبة، مما أثر على أكثر من 60 ألف شخص وأدى إلى إغلاق المتاجر والمصانع.

 وقالت الوكالة الوطنية للتخفيف من الكوارث في بيان صدر مساء أمس الثلاثاء إن 1500 شخص على الأقل نزحوا بسبب الأمطار الغزيرة التي بدأت الاثنين، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وغمرت المياه مركز تسوق كبير في بيكاسي، إحدى أكثر مدن إندونيسيا اكتظاظاً بالسكان.

أخبار ذات صلة
فيضانات تضرب مناطق واسعة من إندونيسيا
هطول أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

 وقال دويكوريتا كارناواتي، رئيس وكالة الأرصاد الجوية في البلاد إنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة حتى 11 مارس.

وفي عام 2020، تسببت الفيضانات العارمة في العاصمة في مقتل 60 شخصاً على الأقل.

المصدر: وكالات
فيضانات
الأمطار
جاكارتا
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
ضدنا بالفجيرة تسجل أقل درجة حرارة على الدولة
علوم الدار
ضدنا بالفجيرة تسجل أقل درجة حرارة على الدولة
اليوم 09:13
جندي أوكراني خلال تدريب عسكري في منطقة بشرق البلاد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا: ننظر بإيجابية إلى التفاوض حول السلام مع أوكرانيا
اليوم 02:28
عملية عسكرية ضد «داعش» في محافظة بري (من المصدر)
الأخبار العالمية
تحذيرات أميركية من «هجمات محتملة» في الصومال
اليوم 02:28
أفراد من الجيش الباكستاني (أرشيفية)
الأخبار العالمية
باكستان.. مقتل منفذي الهجوم على موقع عسكري شمال البلاد
اليوم 02:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©