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الصين تعزز استراتيجيتها للاكتفاء الذاتي العلمي والتكنولوجي

الصين تعزز استراتيجيتها للاكتفاء الذاتي العلمي والتكنولوجي
5 مارس 2025 12:30

أكد لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستواصل تعزيز اعتمادها على نفسها وتقوية ذاتها في مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية المواهب عالية المستوى.

جاء ذلك في تقرير عمل الحكومة الذي قدمه لي تشيانغ إلى المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني نيابة عن مجلس الدولة ، حيث استعرض سلسلة من المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية للبلاد.


وشدد لي تشيانغ على ضرورة دفع مستوى عالٍ من الاعتماد على النفس وتقوية الذات في مجال العلوم والتكنولوجيا، مؤكداً أهمية الإسراع في تنظيم وتنفيذ المشاريع العلمية والتكنولوجية الحيوية ووضع التخطيط المستقبلي لها، وتحسين توزيع القوة العلمية والتكنولوجية الاستراتيجية للدولة.

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ونقلت قناة الصين المركزية عن لي تشيانغ تأكيده على ضرورة دفع إصلاح معاهد ومراكز البحوث العلمية ودعم جهود الدمج بين عمليات الإنتاج والتعليم والبحث التي تقودها المؤسسات، مع ضمان مشاركة المؤسسات في صنع القرارات بشأن الابتكار العلمي والتكنولوجي الوطني.

وأكد أهمية تهيئة بيئة مواتية للتقدم العلمي من خلال توطيد السياسات الداعمة والخدمات السوقية لتحويل الإنجازات العلمية والتكنولوجية إلى قوى منتجة، وتعزيز أعمال تعميم المعارف العلمية، ودفع تهيئة بيئة ابتكارية تشجع الاستكشاف.

وشدد على ضرورة رفع جودة صفوف الأكفاء على نحو شامل فضلاً عن تسريع بناء القوة الوطنية من العقول الاستراتيجية، مع التركيز على دعم الموهوبين الشباب في مجال العلوم والتكنولوجيا.
 

المصدر: وام
الصين
التكنولوجيا
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