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مقتل شخصين جراء الطقس السيء في ولاية ميسيسيبي الأميركية

أرشيفية
5 مارس 2025 14:00

 لقي شخصان حتفهما في مسيسيبي جراء عواصف قوية اجتاحت الولاية، بينما تسببت الرياح العاتية في تدمير أسطح مبنى سكني ودار لرعاية المسنين في إحدى البلدات الصغيرة بولاية أوكلاهوما.

كما هددت العواصف المزيد من المناطق في أنحاء الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، مصحوبة بأحوال جوية شديدة التقلب.

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وضربت العواصف الشديدة مناطق مختلفة، متسببة في عواصف ترابية كثيفة في الجنوب الغربي، وعواصف ثلجية أدت إلى انعدام الرؤية في الغرب الأوسط، بالإضافة إلى إثارة مخاوف من حرائق الغابات في مناطق أخرى من البلاد.

وفي إيرفينج بولاية تكساس، ضرب إعصار بلغت سرعته 110 أميال في الساعة (177 كيلومتراً في الساعة)، بينما تعرضت مدينة آدا في أوكلاهوما، التي يبلغ عدد سكانها 16 ألف نسمة، لإعصار آخر، وفقاً لبيانات أولية من هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

كما شهدت أبرشية كادو الشمالية في لويزيانا إعصارين بلغت سرعة الرياح فيهما 93 ميلاً في الساعة (150 كيلومتراً في الساعة).

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة الأميركية
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