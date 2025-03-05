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سكان الساحل الشرقي الأسترالي يستعدون لمواجهة أول إعصار منذ 51 عاماً

سكان الساحل الشرقي الأسترالي يستعدون لمواجهة أول إعصار منذ 51 عاماً
5 مارس 2025 14:21

يقوم السكان بجمع أكياس الرمال لحماية المنشآت الواقعة على أراضي منخفضة اليوم الأربعاء، وذلك قبل هبوب أول إعصار استوائي على الساحل الشرقي الأسترالي بالقرب من بريسبان، ثالث أكثر مدينة أسترالية اكتظاظاً بالسكان، منذ 51 عاماً.

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ومن المتوقع أن يعبر إعصار الفريد الاستوائي الساحل ما بين بريسبان، عاصمة ولاية كوينزلاند ومدينة جولد كوست إلى الجنوب في وقت متأخر من غد الخميس أو في وقت مبكر من بعد غد الجمعة، حسبما قال مات كولوبي مدير مكتب الارصاد.

ويسير إعصار الفريد فوق المحيط الهادئ بسرعة 400 كيلومتر (250 ميلاً) شرق بريسبان في اتجاه الغرب اليوم، ويحمل رياحاً تسير بسرعة 95 كيلومترا (59 ميلاً ) وزوابع بسرعة 130 كيلومتراً (81 ميلاً). وقال كولوبي " هذه رياح مدمرة". ومن المتوقع أن تستمر قوتها حتى وصولها للبر.

المصدر: وكالات
أستراليا
إعصار
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