وزير أميركي يتوقع استثناء قطاعات من الرسوم المفروضة على كندا والمكسيك

يرتقب أن يصدر إعلان عن الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك في وقت لاحق الأربعاء، بحسب ما أفاد وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك، في مؤشر إلى إمكان إعفاء قطاعات مثل السيارات، غداة دخولها حيز التطبيق.

وبدأ تطبيق رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكبيرة البالغة نسبتها 25% على الواردات الأميركية من كندا والمكسيك «مع نسبة أقل في ما يتعلق بالطاقة الكندية» الثلاثاء، ما أدى إلى هبوط الأسواق العالمية.

سارعت أوتاوا للرد عبر فرض رسوم، بينما تعهدت المكسيك أيضاً بإجراءات مضادة.

برر الرئيس الأميركي الخطوة بالهجرة غير الشرعية وتهريب الفنتانيل، رغم أنه يتحدث مراراً عن عدم التوازن في الميزان التجاري لدى تطرقه إلى المسألة.

وقال لوتنيك لتلفزيون «بلومبرغ» الأربعاء، إن ترامب ينصت إلى «العروض» الآتية من جيران الولايات المتحدة.

وأضاف أنه يتوقع صدور إعلان بعد ظهر الأربعاء.

واستبعد لوتنيك إمكان إلغاء الرسوم تماما، لكنه أشار إلى أن ترامب يفكر في قطاعات يمكن أن يعفيها موقتاً.

وأضاف «الرئيس هو من يقرر.. لكن توقعاتنا تفيد بأنه سيتم تصنيفها ضمن فئات».

وتابع «ستكون 25 في المئة، لكن سيتم استثناء بعض الفئات. قد تكون السيارات وغيرها أيضاً».

لكنه شدد على أن الرسوم الجمركية المخصصة لكل من شركاء الولايات المتحدة التجاريين مقبلة لا محالة في الثاني من أبريل، كما تعهد ترامب.

وقال إن الرسوم قد تؤثر أكثر على المكسيك وكندا.

وتعهد ترامب فرض «رسوم انتقامية» تستهدف حلفاء وأعداء بلاده على حد سواء لحل مسألة الممارسات التي يعتبرها غير منصفة.

وبينما يمكن لبعض الرسوم أن تطبق فوراً، قال لوتنيك لشبكة «بلومبرغ» إن تطبيق رسوم أخرى «قد يستغرق شهراً أو شهرين».