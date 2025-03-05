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فيضانات تضرب مناطق واسعة من إندونيسيا

فيضانات تضرب مناطق واسعة من إندونيسيا
5 مارس 2025 21:40

تسببت أمطار غزيرة هطلت على العاصمة الإندونيسية جاكرتا، ومدن قريبة منها في تشكل فيضانات عارمة أثرت على أكثر من 60 ألف شخص وأدت إلى إغلاق المتاجر والمصانع.
وذكرت «الوكالة الوطنية للتخفيف من الكوارث في إندونيسيا» في بيانٍ لها أن 1500 شخص على الأقل نزحوا بسبب الأمطار الغزيرة التي بدأت بالهطول أمس، لافتةً إلى أن عمليات إجلاء إلى خيام في المناطق المتضررة لا تزال متواصلة.
وأشارت إلى أن المياه غمرت مركزًا كبيرًا للتسوق في بيكاسي إحدى أكثر مدن إندونيسيا اكتظاظًا بالسكان فيما توقفت مصانع كثيرة عن العمل بعدما داهمتها المياه.
وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية، تواصل هطول الأمطار الغزيرة على البلاد حتى 11 مارس الجاري محذرةً من تشكل فيضانات في العديد من المناطق.

 

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المصدر: وام
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