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قرار ترامب المفاجئ بشأن الرسوم الجمركية على السيارات

قرار ترامب المفاجئ بشأن الرسوم الجمركية على السيارات
5 مارس 2025 23:40

 قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيمنح شركات صناعة السيارات الأميركية مهلة لمدة شهر قبل تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة على وارداتها  من كندا والمكسيك، في ظل المخاوف من أن تضر أي حرب تجارية بمصالح شركات السيارات الأميركية.
جاء تصريح ترامب بعد حديثه مع قادة شركات السيارات الثلاث الكبرى فورد وجنرال موتورز وستيلانتس اليوم الأربعاء.
وقال ترامب في بيان عبر المتحدث باسمه  "تحدثنا مع وكلاء شركات السيارات الثلاث الكبيرة .. سنمنح مهلة شهرا لأي سيارات واردة من يوم.إس.إم.سي.أيه" في إشارة إلى اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية التي أعاد التفاوض بشأنها مع كندا والمكسيك في ولايته الأولى .
وفي وقت سابق من اليوم، ألمح وزير التجارة هوارد لوتنيك إلى إمكانية وضع استثناءات من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس ترامب على منتجات كندا والمكسيك، وهو تراجع مفاجئ بعد أن أضر بدء تطبيق الرسوم أمس بسوق الأسهم وأثار قلق المستهلكين وأشعل حرباً تجارية بين واشنطن وكل من أوتاوا ومكسيكو سيتي.
في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج ، قال لوتنيك إن ترامب سيحدث خططه للرسوم بإصدار إعلان بعد الظهر، مما قد يعفي قطاعات مثل السيارات من رسوم الاستيراد.
وأضاف لوتنيك: "ستكون هناك تعريفات، دعونا نكون واضحين. لكن ما يفكر فيه هو أي أقسام من السوق يمكن أن يفكر في إعفائها حتى نصل، بالطبع، إلى 2 أبريل". 

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