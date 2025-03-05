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إطلاق أكبر غابة حضرية في العراق

جانب من بغداد (أرشيفية)
6 مارس 2025 02:27

هدى جاسم (بغداد)

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أعلنت أمانة بغداد، أمس، انطلاق المرحلة الأولى من مشروع «غابات بغداد المستدامة»، الأكبر في العراق. 
وذكرت الأمانة في بيان صحفي، أن «مشروع غابات بغداد المستدامة سيتم تنفيذه على أرض معسكر الرشيد، ليكون أكبر غابة حضرية في العراق بمساحة 12 مليون متر مربع، تضم أكثر من مليون شجرة معمرة».
وأضافت أن «الشركة المنفذة باشرت أعمال إزالة الأنقاض واستبدال التربة، تمهيداً لإنشاء تلال خضراء، وشلالات، وممرات مائية تحاكي الطبيعة، مما يجعل المشروع رئة خضراء جديدة ووجهة سياحية لأهالي العاصمة». 
وبينت أن «هذا المشروع الذي يشكل نقلة نوعية في التنمية المستدامة أصبح واقعاً على الأرض بسبب إصرار حكومة الخدمات الحالية، على أن تكون كامل الأرض المخصصة للمنطقة، مساحة خضراء، حيث تمسكت بخطتها في تغيير استخدام الأرض من مشروع سكني إلى مسطحات خضراء، بهدف تحسين البيئة والتصدي لتحديات التغير المناخي والتلوث». 
وتابعت أن «هذا المشروع ضم 28 غابة متنوعة الأنشطة، تشمل غابة الثقافة والفنون، غابة الأطفال والترفيه، غابة السيدات، غابة التكنولوجيا والابتكار، غابة الرياضة واللياقة البدنية، إضافة إلى الجناح الوطني وقرية الغابة العالمية. كما يتضمن المشروع بحيرة اصطناعية عملاقة بمساحة 1,5 مليون متر مربع، تتخللها قنوات مائية، إلى جانب مرافق ترفيهية وثقافية مثل المسرح، المتحف، السينما، والمرافق الرياضية».

بغداد
العراق
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