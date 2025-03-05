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سوريا.. الدفاع المدني يسيطر على 20 حريقاً في اللاذقية وطرطوس

خلال محاولات إخماد الحريق في طرطوس
6 مارس 2025 02:27

دمشق (الاتحاد)

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أعلن الدفاع المدني السوري، أمس، أن فرق الإطفاء أخمدت 20 حريقاً اندلعت في غابات كل من ريفي محافظتي اللاذقية وطرطوس.
وأفاد الدفاع المدني بأن «فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق الحراجي على طريق دير حنا بريف القرداحة في محافظة اللاذقية فجر الأربعاء بعد عمل استمر نحو 7 ساعات».
وقال: «بإخماد هذا الحريق تكون الفرق قد تمكنت من إخماد جميع الحرائق العشرين التي اندلعت في ريفي اللاذقية وطرطوس منذ مساء الثلاثاء وأغلبها كانت حرائق حراجية».
وكشف أن «الفرق واجهت تحديات كبيرة بسبب تضاريس المنطقة الوعرة وصعوبة وصول سيارات الإطفاء واشتداد سرعة الرياح بشكل كبير ونشرها للنيران، ووجود عدة بؤر للحريق في المنطقة الواحدة».

سوريا
الدفاع المدني
اللاذقية
طرطوس
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