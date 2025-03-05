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مكة تستضيف اليوم اجتماعات خليجية مع مصر وسوريا والمغرب والأردن

جاسم البديوي (أرشيفية)
6 مارس 2025 02:28

مكة المكرمة (الاتحاد)

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أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن اجتماع المجلس الوزاري الـ 163 لمجلس التعاون، سيعقد اليوم الخميس في مدينة مكة المكرمة، برئاسة وزير الخارجية دولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري عبدالله علي عبدالله اليحيا، وحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون.
وسيعقد على هامش الاجتماعات الوزارية المشتركة بين مجلس التعاون ومصر بحضور وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، وسوريا بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، والمغرب بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والأردن بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، كل على حدة.
وقال: «إن المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيبحث خلال انعقاده عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ 45 بمدينة الكويت ديسمبر الماضي، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية»، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة».
وفيما يخص الاجتماعات الوزارية المشتركة مع مصر وسوريا والمغرب والأردن، أفاد الأمين العام لمجلس التعاون، أنه ستتم خلالها مناقشة موضوعات عدة، أهمها تعزيز العلاقات الاستراتيجية والعمل المشترك في العديد من المجالات، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، واستمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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