هل ينجح ماكرون في إقناع ترامب بتجنب الرسوم؟

في خطوة جديدة ضمن سلسلة من المحاولات الدبلوماسية بين الدول الكبرى، يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إقناع نظيره الأميركي دونالد ترامب بعدم فرض تعريفة جمركية جديدة على الواردات الأوروبية. هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث يعاني الاقتصاد العالمي من تبعات جائحة كورونا، بالإضافة إلى التوترات التجارية التي شهدتها العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة.

منذ تولي ترامب منصب الرئاسة، كانت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على صفيح ساخن، حيث فرضت الإدارة الأميركية رسومًا جمركية على العديد من السلع الأوروبية، مما أدى إلى ردود فعل غاضبة من بروكسل.

هذه التصعيدات التجارية تهدد بتقويض العلاقات الاقتصادية بين القارتين، مما يثير قلق الدول الأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.

يسعى ماكرون، الذي لطالما كان مدافعًا عن الاتحاد الأوروبي والمصالح الاقتصادية الأوروبية، إلى استخدام دبلوماسيته الشخصية للحد من هذه التوترات.

الرئيس الفرنسي يرى أن فرض رسوم جمركية جديدة على المنتجات الأوروبية لن يكون في صالح الطرفين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. ماكرون، الذي يمتلك علاقة شخصية وثيقة مع ترامب، يأمل في أن يتمكن من إقناعه بالعدول عن هذه الخطوة.

وبحسب تصريحات دبلوماسية، يعتقد ماكرون أن مثل هذه الرسوم قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في العديد من الدول الأوروبية التي تكافح بالفعل بسبب تأثيرات جائحة كوفيد-19.

كما أن فرض رسوم جديدة سيزيد من تعقيد المفاوضات التجارية التي كانت تجري منذ فترة بين الطرفين، بما في ذلك في مجالات مثل الزراعة والطيران.



الآثار المحتملة

إذا تمت الموافقة على فرض التعريفة الجمركية، فمن المحتمل أن تتأثر صناعات كبيرة في أوروبا، مثل صناعة السيارات والطائرات. على سبيل المثال، قد يشمل تطبيق الرسوم فرض ضرائب إضافية على السيارات الأوروبية، وهي خطوة قد تؤثر بشكل كبير على أكبر شركات السيارات الأوروبية مثل فولكس فاجن وبي إم دبليو.

ومع ذلك، يرى محللون أن ماكرون قد يواجه صعوبة في إقناع ترامب بالعدول عن موقفه. الرئيس الأميركي لطالما استخدم سياسة "أميركا أولًا"، معتمدًا على فكرة حماية الصناعات الأميركية من المنافسة الخارجية، ويعتقد أن فرض التعريفات الجمركية هو أحد الأدوات المهمة لتعزيز هذه السياسة.