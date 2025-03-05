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زيلينسكي يؤكد وجود خطط لاجتماع جديد مع الولايات المتحدة

زيلينسكي يؤكد وجود خطط لاجتماع جديد مع الولايات المتحدة
6 مارس 2025 01:55

 تحاول أوكرانيا والولايات المتحدة عقد جولة جديدة من المفاوضات بعد اجتماع البيت الأبيض الذي ساده التوتر في الأسبوع الماضي.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطابه المسائي اليومي "اليوم، بدأت فرقنا - من أوكرانيا والولايات المتحدة - في الإعداد لاجتماع".
وقال زيلينسكي إن رئيس مكتبه الرئاسي أندريه يرماك تحدث إلى مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز عبر الهاتف.
وأعلن زيلينسكي أن النتائج الأولى للمحادثات قد تكون متاحة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، إلا أنه لم يتضح من سيشارك في الاجتماع المحتمل.

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المصدر: د ب أ
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