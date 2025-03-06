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الكرملين ينتقد مقترح ماكرون بنشر قوات أوروبية

الكرملين ينتقد مقترح ماكرون بنشر قوات أوروبية
6 مارس 2025 18:17

 أدان الكرملين، اليوم الخميس، اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ببحث نشر قوات أوروبية لحفظ السلام في أوكرانيا.
وكان ماكرون أعلن في خطاب تم بثه على شاشات التلفزيون مساء يوم الاثنين الماضي، أنه سيستضيف اجتماعاً دولياً الأسبوع المقبل لمناقشة النشر المحتمل لقوات حفظ السلام في أوكرانيا.
كما وصف الرئيس الفرنسي إعادة تسليح روسيا بأنها تهديد للأمن الأوروبي، وقال إنه سيفكر في وضع الدول الحليفة تحت حماية الأسلحة النووية الفرنسية. وعلى صعيد متصل، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن خطاب ماكرون كان موجها ضد روسيا.
كما قال بيسكوف لوكالات أنباء روسية، إن موقف موسكو في ظل هذه الظروف بشأن نشر قوات أوروبية لحفظ السلام في أوكرانيا، واضح، ووصفه بأنه "نشر للمواجهة".

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المصدر: د ب أ
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