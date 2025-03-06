زيلينسكي يصل إلى بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبي

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس، إلى العاصمة البلجليكية بروكسل لحضور قمة زعماء الاتحاد الأوروبي، والتي سوف تركز على مسألة زيادة المساعدات إلى أوكرانيا والقدرات الدفاعية الأوروبية.

وقال زيلينسكي: "كنتم معنا خلال كل هذه الفترة والأسبوع الماضي... إننا ممتنون للغاية لأننا لسنا وحدنا. هذه ليست مجرد كلمات، بل إننا نشعر بذلك". وجاءت تصريحات زيلينسكي للصحفيين مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الذي سيترأس الاجتماع.

وقالت فون دير لاين، "إنها لحظة فاصلة بالنسبة لأوروبا". وأضافت أن "أوروبا تواجه خطراً واضحاً وحاضراً، وبالتالي يجب أن تكون قادرة على حماية نفسها، والدفاع عن نفسها، كما يتعين علينا أن نضع أوكرانيا في وضع يمكنها من حماية نفسها والدفع نحو سلام دائم وعادل".