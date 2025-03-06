ترامب يصدر قرارا بشأن الرسوم الجمركية على المكسيك

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، تعليق معظم الرسوم الجمركية التي فرضها مؤخرا على الواردات من المكسيك، بعد محادثات مع نظيرته كلاوديا شينباوم، معللا ذلك بالعلاقة الإيجابية بينهما.

وقال ترامب إن الرسوم الجديدة لن تُفرض على الواردات المدرجة في إطار اتفاقية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مشيرا إلى أن "هذا الاتفاق سارٍ حتى الثاني من أبريل".

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث"، قائلا "نحن نعمل بجد معا، على الحدود سواء بالنسبة لوقف دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة وكذلك وقف تهريب الفينتانيل إليها".

بدورها، أشادت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم بتحقيق "نتائج غير مسبوقة" جراء التعاون مع الولايات المتحدة، بعد إعلان الرئيس الأميركي تعليق معظم الرسوم الجمركية.

وكتبت شينباوم، على منصات التواصل "سنواصل العمل سويا، خصوصا على قضايا الهجرة والأمن"، وذلك عقب اتصال هاتفي "ممتاز ويتسم بالاحترام" مع ترامب.

كان الرئيس دونالد ترامب قد قرر فرض رسوم بنسبة 25% على كندا والمكسيك.