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الاتحاد الأوروبي يبحث تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا

زيلينسكي يتوسط رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي
6 مارس 2025 21:53

بدأ قادة دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، قمة في العاصمة البلجيكية بروكسل لبحث التسلح وتقديم الدعم والضمانات الأمنية لأوكرانيا في ظل الحديث عن وقف محتمل لإطلاق النار.
يحضر القمة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي شكر الأوروبيين على دعمهم كييف في وقت تدفع الولايات المتحدة باتجاه وقف لإطلاق النار.
وقال الرئيس الأوكراني مع انطلاق قمة استثنائية جمعت زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "نحن ممتنون للغاية لأننا لسنا وحدنا. هذه ليست مجرد كلمات. نحن نشعر بذلك".
وقالت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، خلال افتتاح القمة "تواجه أوروبا خطرا واضحا وقائما. وبالتالي، يتعين عليها أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها، كما علينا أن نمنح أوكرانيا الوسائل اللازمة لحماية نفسها والعمل من أجل سلام عادل ودائم".
وحذّر المستشار الألماني أولاف شولتس من "سلام مفروض" على أوكرانيا.
وكشفت المفوضية الأوروبية عن خطة لـ"إعادة تسليح أوروبا" تقضي برصد حوالى 800 مليار يورو.
في هذا الصدد، يجري بحث السماح للدول الأعضاء بزيادة إنفاقها العسكري بدون إدراجه ضمن العجز في ميزانياتها. وقالت فون دير لايين إن "هذه خطوة كبيرة إلى الأمام لكنها ضرورية في وقت غير عادي".
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطاب متلفز إلى الفرنسيين أمس الأربعاء "أريد أن أصدق أن الولايات المتحدة ستبقى بجانبنا، لكن علينا أن نكون مستعدين إذا لم يكن الأمر كذلك".
وتعهد التكتل الأوروبي بتقديم حوالى 30 مليار يورو لأوكرانيا خلال العام 2025، ولا ترى دول عدة ضرورة لزيادة هذا المبلغ في الوقت الحاضر.
وقال دبلوماسي أوروبي ملخصا الوضع في القمة "الهدف بشأن أوكرانيا هو التوصل إلى اتفاق بين الأعضاء الـ27 جميعهم أو ما يقارب ذلك"، مؤكدا "سنتقدم في مطلق الأحوال. المهم أن تحصل أوكرانيا على دعم".

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المصدر: وكالات
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